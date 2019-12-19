“توننداكس” يتراجع بنسبة 0،58 بالمائة خلال نوفمبر 2019 في ظل تراجعات طالت مؤشرات التداولات والسيولة

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس ، توننداكس، خلال شهر نوفمبر 2019 ، بنسبة 0،58 بالمائة ليقفل عند النقطة 6949،46 وياتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 1،25 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 وفق بيانات بورصة تونس.

وشهدت مردودية المؤشر ، تراجعا ، منذ مطلع 2019 ، بنسبة 4،43 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 16،27 بالمائة سجلته خلال نفس الفترة من 2018.

وسجل مؤشر” توننداكس 20″، بدوره ، تراجعا بنسبة 0،41 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 1،21 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019 لتبلغ خسائره منذ مطلع العام الجاري ، مستوى 5،85 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 15،78 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة ، زهاء 116،4 مليون دينار مما شكل تراجعا بنسبة 4،3 بالمائة مقارنة بمستوى شهر اكتوبر 2019 في حين استقر حجم التداول اليومي عند 5،5 مليون دينار خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2019 و 6،1 مليون دينار منذ بداية سنة 2019 .

وتراجع مؤشر السيولة ، تبعا لهذه المؤشرات ، من 34 بالمائة الى 33 بالمائة ومؤشر الاستجابة من 56 بالمائة الى 54 بالمائة في حين ارتفعت اسهم 33 شركة وتراجع اسهم 37 شركة مدرجة.