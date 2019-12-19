رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة تفقدية إلى فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني ببنزرت

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس زيارة تفقدية إلى فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بثكنة الرمادية بمنزل جميل من ولاية بنزرت.

واطلع سعيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة على جاهزيّة القوات الخاصّة، حيث تابع عرضا حول تنظيم وطرق عمل هذا الفيلق بأصنافه الثلاث برّا وجوّا وبحرا ، وحضر عددا من العمليات البيضاء للقضاء على الجماعات الإرهابية.

وتحوّل رئيس الجمهوريّة إثر ذلك إلى مركز التكوين والتدريب واطلع على سير العمل وبرامج التدريب والتكوين الموجّهة للقوات الخاصّة.

وكان مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي إلى جانب قيادات عسكريّة.