بعد أن اختطف طفلة الـ3 سنوات وذبحها/ المجرم يغادر السجن بعد سنة ونصف.. وهذه التفاصيل

يعيش أهالي مدينة العلا في ولاية القيروان حالة من الذعر والغضب، على خلفية إطلاق سراح شخص يعاني اضطرابات نفسية، كان أقدم قبل سنة ونصف على خطف طفلة من بين يدي أمها وذبحها.

وتنفّذ عائلة الطفلة، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وقفة احتجاجية أمام معتمدية العلا، مطالبين بإيواء الشخص المعني بمركز للأشخاص الذين يعانون أمراضا نفسية لما يمثله من خطر على الآخرين، كما ينفّذ الأهالي غدا الجمعة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان، وفق ما أكده والد الطفلة في تصريح لإذاعة موزاييك.

يذكر أنّ شيخا سبعينيا يعاني أمراضا نفسية، كان اختطف طفلة الثلاث سنوات، في جوان 2018، من بين يدي أمها وأقدم على ذبحها.

وقضى المعني بالأمر عقوبة سجنية بسنة و6 أشهر سجنا إلا أنه تم إطلاق سراحه، نظرا إلى أنه يعاني أمراضا نفسية ولا يتحمل المسؤولية الجزائية.