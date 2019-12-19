حجز 12600 قرص مخدر ببن قردان

تمكنت دورية تابعة لفرقة شرطة المرور ببنقردان من ولاية مدنين، بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من إيقاف شخص كان على متن شاحنة معدة لنقل السيارات، وحجز كمية من الأقراص المخدرة تقدر بـ 12600 قرص من مختلف الأنواع كانت مخفية بإحكام.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بالتحري مع المظنون فيه، اعترف بتنقله إلى منزل شخص آخر بالجهة، ليتم نقل الكمية المحجوزة إلى تونس العاصمة، مقابل مبلغ مالي قدره 1200 دينار.

وأضافت أنه بمزيد تعميق التحريات وبعد استشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزل المظنون فيه الثاني، وحجز 343 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الشرطة العدلية ببنقردان بالإحتفاظ بالمظنون فيه الأول، وحجز الشاحنة وكمية الأقراص المخدرة، وإدراج شريكه بالتفتيش، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.