عاجل/هذا ما تقرر بخصوص اضراب قطاع “الفريب” غدا..

افادت الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) في بلاغ لها انه تقرر تعليق الاضراب وتأجليه.

وياتي القرار وفق ما جاء في البلاغ بعد اتصال وزارة التجارة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعهدها بتفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة بداية من السنة الادارية الجديدة 2020 والتي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع واهل المهنة لتنظيم القطاع وهيكلته .

وقد تقرر تعليق الاضراب وتاجيله الي موعد لاحق لفتح باب الحوار في صلب عمل تشاركي يجمع اهل المهنة بوزارة التجارة و بالديوانة والوزارات المعنية في صلب لجنة مختصة لايجاد الحلول المناسبة للحفاظ علي ديمومة القطاع.