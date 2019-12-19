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الغنوشي يقترح مشروع مصالحة بين “الاسلاميّين” و”الدساترة”

2019/12/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّد رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري شكري البلطي أنه قدم خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مبادرة تشريعية تهدف للمصالحة الوطنية الشاملة، قصد عرضها على أنظار البرلمان للمصادقة عليها من أجل إيقاف كل التجاذبات خاصة بين “العائلة الدستورية” و”العائلة الاسلامية” وإنهاء المعركة التاريخية من خلال إستكمال مسار العدالة الإنتقالية ثم والتفرغ لبناء مستقبل الأجيال القادمة .

وأكّد البلطي في تصريحه لـ”موزاييك أف أم” اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 أنّ الغنوشي تبنى مشروع القانون الذي أعدته مجموعة من الدساترة تحت عنوان مشروع قانون “المصالحة الوطنية الشاملة”، مبيّنا أن الغنوشي تعهد بعرضه على أنظار البرلمان.

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