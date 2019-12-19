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الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توقف برنامج “لا كلاس”

2019/12/19 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، إيقاف برنامج “لا كلاس” (الفصل) الذي يتم بثه على قناة “تونسنا” لمدة شهرين وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس.

وأرجع مجلس الهيئة السبب في ذلك إلى الخروقات المسجلة في حلقة 9 نوفمبر 2019 من البرنامج والمتمثلة في المساس بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى وتوظيف الأطفال المشاركين في البرنامج لتصفية خلافات شخصية وهو ما يتعارض مع ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث واستغلال الحلقة موضوع المخالفة وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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