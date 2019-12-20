خميّس الماجري يدعو الى ايقاف البلاد أثناء صلاة الجمعة

قيس سعيّد يتغيّب عن مراسم آداء الرئيس الجزائري لليمين الدستوريّة

ضبط كمية من الذهب المصنوع والالماس المهرب ناهزت قميتها 380 ألف دينار.

فيديو/توقعات الأبراج لسنة 2020 مع الفلكية ماغي فرح..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2019/12/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يغشى السماء، صباح الجمعة، ضباب محلي ويكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين تتجه درجات الحرارة نحو ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر مضطربا بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

ويكون الطقس، غدا السبت، مغيما جزئيا على كامل البلاد ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال مع نزول أمطار ضعيفة في حين تهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات الغربية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn