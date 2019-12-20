تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الجمعة، ضباب محلي ويكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين تتجه درجات الحرارة نحو ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر مضطربا بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

ويكون الطقس، غدا السبت، مغيما جزئيا على كامل البلاد ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال مع نزول أمطار ضعيفة في حين تهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات الغربية.