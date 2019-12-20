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نقابة السلك الدبلوماسي تقرّر الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من الثلاثاء القادم

2019/12/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

قرّرت نقابة السلك الدبلوماسي الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم، بالبهو الرئيسي للوزارة إلى حين الاستجابة لمطالبهم .

وطالبت النقابة في بيان لها الجمعة بإمضاء النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي في صيغته النهائيّة في أجل أقصاه الاثنين القادم، مشيرة إلى أنّه استوفى جميع إجراءات التفاوض مع كافة الهياكل المعنيّة.

كما دعت الإدارة غلى التراجع الفوري عن إقصاء كتبة الشؤون الخارجيّة من الترفيع في عدد البقاع المعروضة للتناظر بعنوان سنة 2019 واحترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الرتب.

وأشارت النقابة إلى وجود تعطيل ممنهج للمسارات المهنية للدبلوماسيين صلب الوزارة ، معتبرة أنّ ما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة في إصدار النظام الأساسي منذ أكثر من 9 سنوات والإصرار على مواصلة سياسة التهميش والإقصاء ضاعف حالة الاحتقان السائدة بالوزارة”.

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