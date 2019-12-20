كرة القدم : ميشال بلاتيني يرد على شكوى الفيفا

لم يتأخر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ميشيل بلاتيني” في الرد على الشكوى التي قدمها الاتحاد الدولي “فيفا” ضده، ويطالبه من خلالها بدفع مليوني فرنك سويسري التي أعطاها إياه رئيس “الفيفا” السابق جوزيف بلاتر وتسببت في إيقافه لمدة 4 أعوام عن تولي أي منصب يتعلق بكرة القدم .

واتهم ميشيل بلاتيني، الرئيس الحالي لـ”فيفا” السويسري جياني إنفانتينو بأنه “يفعل كل ما بوسعه” ليحول دون عودته، بعدما أنهى عقوبة الإيقاف وتمت تبرئته من جانب القضاء السويسري .

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “لو فيغارو” قال قائد منتخب فرنسا سابقا والفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، إن “فيفا كان مدينا لي بالمال ثم أعطاني إياه. بعد مرور خمس سنوات، حين تقدمت للرئاسة لأن 150 عضوا طلبوا مني ذلك، عاقبني لأنه أعطاني هذا المال. لا أستطيع أن أفهم ” .

واستكمل “بلاتيني” الذي اضطر للتراجع عن ترشحه لرئاسة الفيفا في 2016 لصالح ذراعه اليمنى سابقا، جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للمؤسسة الكروية الدولية، عقوبة الإيقاف عن مزاولة أي نشاط كروي، في الوقت الذي استبعد فيه القضاء السويسري توجيه اتهامات له.

ويؤكد اللاعب الفرنسي السابق أن “فيفا” تطالبه الآن برد هذا المال للحيلولة دون عودته لعالم كرة القدم، ويتهم إنفانتينو بأنه يقف وراء ذلك.

وقال ” رغم أنه ليس الشخص الذي دفع بإدانتي، إنفانتينو وتابعيه مع محكمة التحكيم الرياضي فعلوا كل ما بوسعهم لمنعي من العودة لكرة القدم ” .

يشار إلى أن بلاتيني الذي كان رئيس “ويفا” بين عامي 2007 و2015 تعرض للإيقاف عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة أربع سنوات، بقرار من لجنة الأخلاقيات بـ”الفيفا”، بسبب حصوله على 1.8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، نظير القيام ببعض الأعمال بين عامي 1998 و2002 .