الاتحاد الدولي للتنس يمنح نادال وبارتي جائزة الأفضل لعام 2019

توج الإسباني رفائيل نادال والأسترالية آشلي بارتي امس الخميس بجائزة الأفضل السنوية لعام 2019 التي يمنحها الاتحاد الدولي للتنس في ختام الموسم، وذلك بعد أن أنهيا الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات.

وحصل نادال على هذه الجائزة للمرة الرابعة بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بالتتويج خلال عام 2019 بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 12 ولقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة، إضافة إلى مساعدة إسبانيا للفوز بلقب كأس “ديفيز” للمرة السادسة .

كما حصل نادال أيضا على جائزة “ستيفان إدبرغ” التي يمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين للمرة الثانية على التوالي والثالثة إجمالا. في حين فاز البريطاني “آندي موراي” المصنف الأول عالميا سابقا، والذي خضع لجراحة في الفخذ في جانفي الماضي، بلقب أفضل لاعب يعود للملاعب هذا العام بعد أن استعاد روح النجاح وفاز بلقب بطولة أوروبا المفتوحة في أكتوبر الماضي.

وحصلت “بارتي” على لقب الافضل، وباتت أول استرالية تحتل صدارة التصنيف العالمي للسيدات منذ “ايفون جولاجونج كولي” في عام 1976. وكانت “بارتي” اعتزلت التنس في 2014 لممارسة الكريكيت قبل أن تعود مجددا في عام 2016.

وأصبحت بارتي، أول استرالية تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ “مارغريت كورت” في 1973 بعد أن تغلبت على التشيكية الصاعدة “ماركيتا فوندروسوفا” في النهائي في جوان الماضي، كما فازت بارتي أيضا بلقب البطولة الختامية هذا الموسم وقادت بلادها استراليا إلى بلوغ نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات لأول مرة منذ عام

1993.