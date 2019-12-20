توننداكس يستهل معاملات الجمعة متراجعا ب12ر0 بالمائة

استهلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الجمعة، في المنطقة الحمراء، اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 12ر0 بالمائة في حدود النقطة 65ر6973 وسط حجم تداول ب666ر1 مليون دينار، وسط التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “ميناكابتل”.

وبخصوص اداء الاسهم، ارتقى سهم التجاري للايجار المالي بنسبة 6 بالمائة (66ر11 دينار) متبوعا بسهمي كل من تواصل القابضة والسكنى بنسب بلغت على التوالي 4 بالمائة (26ر0 دينار) و98ر2 بالمائة (07ر2 دينار).

في المقابل تراجع سهم التونسية للايجار المالي بنسبة 62ر2 بالمائة (54ر8 دينار) وخسر سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات نسبة 43ر2 بالمائة (80ر4 دينار) و18ر2 بالمائة (69ر2 دينار).