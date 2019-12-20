هام/وزارة الداخلية تنتدب..

تعتزم وزارة الدّاخليّة فتح مناظرة خارجية بالإختبارات لإنتداب تقني في إختصاص (الإعلامية) بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية الذين تتوفّر فيهم الشّروط التّالية:

– أن يكون المترشحون بالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزون على:

* شهادة تقني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو شهادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

* أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه.

وفي حالة تجاوز السن القانونية يجب على المترشح إرفاق الوثائق المطلوبة بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل عملا بأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين المستمر للإنتداب في القطاع العمومي.

– يجب ان تكون الشهادة العلمية للمترشح مطابقة للاختصاص المطلوب.

الوثائق المطلوبة:

– مطلب ترشح محرر على ورق عادي.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.

– ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.

– إستمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح وتصديقها وسحبها على البوابة الوطنية الخاصة بمناظرات الإنتداب الخارجي بالقطاع العام على العنوان الإلكتروني:

https://www.concours.gov.tn/P1/index24.aspx

وإرسالها صحبة الوثائق المشار إليها على العنوان التالي:

وزارة الداخلية – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002 تونس.

ملاحظات هامة:

– تاريخ فتح المناظرات 31 جانفي 2020 والأيام الموالية.

– تاريخ ختم الترشحات 30 ديسمبر 2019

– حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 ديسمبر 2019.

– تجرى اختبارات مرحلة القبول الأولى:

* إختبار كتابي حول موضوع تقني: المدة 03 ساعات / الضارب: 02.

* إختبار كتابي في الثقافة العامة: المدة ساعتين / الضارب: 01.

– تجرى اختبارات مرحلة القبول النهائي:

* إختبار شفاهي: التحضير 30 دقيقة، العرض 10 دقائق، الحوار 10 دقائق / الضارب: 01.

– يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله على البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المطلوبة ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.