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مروان العباسي يكشف حقيقة تعليق صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لتونس

2019/12/20 أهم الأخبار, هاجر كريمي

ردا على تصريح ممثل صندوق النقد الدولي بتونس جيروم فاشير حول تعليق صرف الصندوق لمبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح صحفي على هامش المنتدى المصرفي المغاربي انه لا يوجد اي اشكال بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وبين العباسي أن تونس تمكنت من إنجاز عديد الإصلاحات المتفق عليها وأخرى لم تتم بعد، مؤكدا أن تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد.

واشار مروان العباسي أن كل النقاط والأهداف واضحة بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مشددا على أنه ليس هناك أي إشكال في علاقة بالمقاييس النوعية المطالبة بها تونس.

ويذكر ان اخبارا راجت مؤخرا مفادها ان صندوق النّقد الدّولي قرّر تعليق تمكين تونس من بقية أقساط القرض الذّي منحها أيّاه خلال سنة 2016، معبّرا عن قلقه من ضعف تقدّم الاصلاحات وعدم قدرة الحكومة التونسية في الايفاء بتعهداتها.

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