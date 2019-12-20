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متابعة/أطلق النار على شخص بسلاحه الاداري: قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 يأذن بالاحتفاظ بعون الحرس المشتبه به..

2019/12/20 المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 المتعهد بقضية إصابة شخص بطلق ناري من مسدس عون حرس، التي جدت، يوم امس الخميس، بمنطقة الخزانات بطريق منزل شاكر بصفاقس، بالاحتفاظ بعون الحرس المظنون فيه على ذمة الابحاث، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي.

وذكر المصدر القضائي ذاته لـ “وات” أن قاضي التحقيق كان قد أسند إنابة عدلية للادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس لمباشرة الابحاث في الواقعة، كما تم سماع المتضرر من قبل الباحث المناب واستنطاق عون الحرس المظنون فيه.

وأشار الى ان الحالة الصحية للمتضرر مستقرة حاليا في انتظار استكمال الاختبارات الطبية من قبل الطبيب الشرعي، واجراء الاختبارات الفنية والبالستية على المسدس المحجوز، مضيفا قوله “ان اسباب الواقعة والدوافع التي حفت بها لا زالت محل تدقيق من قبل الباحث المناب”، وفق تأكيده.

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