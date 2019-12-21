في الحب والمال: هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

تحمل هذه الفترة توتر لا نها من اكثر ايام الشهر ضغطا لذلك حاذر من الاخصام و لا تعاد أحدا . تجنب الخلافات كليا . خصمك قوي و طباعك ليست هادئة . في ساعات الظهر تعيدون تنظيم اموركم المالية المشتركة – انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت . حاول تنفيذها دون تردد ولا تلته بأمور ثانوية .

الثور

ترتاح الى سير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها . راع ظروفك الصحية . تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن احوالك .من الظهر ترغبون في تعزيز شراكتكم – كونوا اكثر تفهما لوجهة نظرهم . حاذر من الخلافات و لا تضخم الأمور .

الجوزاء

فرصة مناسبة لتحقيق انجاز فضع مخاوفك جانبا و لا تتهرب . الأجواء مناسبة للتلاقي و التعارف و الحب و الغرام . من اجمل ايام الشهر و أكثرها حظا .في ساعات الظهر انتبهوا الى صحتكم اكثر – يتراكم فيه العمل اكثر من المعتاد وتجدون صعوبة في انجاز الكثير منه

السرطان

لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بأن تؤثر على استقرارك . تنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية و تبدو قلقا و تتذمر لأقل اشارة .من ساعات الظهر تبحثون عن قاسم مشترك يجمعكم باحبائكم – تعيش لحظات سعيدة و ناجحة و انفراجات و تطمينات و رمانسيات

الأسد

تقوم بمفاوضات حثيثة و مفيدة . عبر عن رأيك و فاوض بجرأة . تتميز بسرعة الخاطر و القدرة على ايجاد الحلول .– في ساعات الظهر تعيدون تنظيم اموركم البيتية والعائلية – قد يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي .

العذراء

تتحسن المعنويات و تقوى الثقة بنفسك . تختفي الهموم و تطمئن هواجسك . وظف أموالك بشكل حكيم . قد تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة . من الظهر تنشطون في السفر والاتصالات – كونوا اكثر وعيا على الطرقات .

الميزان

تستعيد حماستك و تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة . تتلقى إشارة او خبر . تنتعش العواطف وتزدهر اللقاءات . تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير . انها بالفعل أفضل ايام الشهر . – ساعات الظهر تنهمكون في ضبط ميزانيتكم – ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة .

العقرب

ابتعد عن المغامرة و الرهان على الحظ . تعاني من تراجع في الأرباح و المعنويات و الحيوية . لا تجازف بسلامتك . فترة فارغة من الحظوظ .ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة يزول مع اقتراب ساعات الظهر حيث تمتلئون بعد ذلك نشاطا وحيوية – تقلب بعض الخيارات و التوجهات لتناسب وضعك الحالي . تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك .

القوس

انها فترة مميزة للتحالف و للتعاون و للمشاركة الفعلية . إقتنص لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين . تفاعل مع المسؤولين بمرونة . – في الظهر تدخلون فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباة اكثر الى صحتكم – لا توقع على عقد ولا تحسم أمر . فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ .

الجدي

حافظ على هدوئك ولا تحاول اثارة الفتن . انها فترة مهمة وتمتحنك . لا تضعف و لا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء . حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك . – من الظهر تنشطون بين الاصدقاء – منكم من يشارك في حفل او مناسبة سعيدة .

الدلو

تستعيد حماستك و تنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة . كما قد تتلقى اشارة او خبرا سارا فهي أجمل أيام الشهر . تكون الفترة ديناميكية جدا و تشكل محطة للإنطلاق بورشة جديدة . – من ساعات الظهر تحافظون على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية – يوم مناسب لمن يبحث عن عمل . تجنب الخلافات وسع الى تلطيف الأجواء .

الحوت

قد يتغير الوضع الى صالحك مع شرط التحلي بالليونة و الدبلوماسية في التفاوض تضطر الى تقديم التنازلات او تصحيح الأخطاء . تقبل آراء الآخرين بدون تحفظ . تنشغل بمعاملة او ملف – في الظهر تنشطون في سفر او اتصال بعيد – كونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن .