حركة النهضة تعبر عن الامل في ان يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل

عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن الامل في ان يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل .

واعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اصدره مساء امس الاربعاء عقب اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وحرصه الشديد على ان تكون حكومته المستقبلية مستجيبة لتطلعات التونسيين من حيث الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، ومستندة الى رؤية تنموية واصلاحية واقعيّة

واضاف البيان ان الاجتماع خصص لتناول الوضع العام بالبلاد والمساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف ومختلف المبادرات والاتصالات السياسية لتوفير كل المناخات المناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحيا المكتب التنفيذي كل المبادرات والمساعي السياسية التي أطلقتها الأحزاب او المنظمات او الشخصيات من اجل تجسير الحوار بين الكتل والأطراف السياسية والعمل على تغليب المصالح العليا للبلاد على ما سواها من اعتبارات، وتوفير المناخات المناسبة لتشكيل حكومة تستجيب لأوسع قاعدة سياسية وشعبية ممكنة.

كما صادق المكتب التنفيذي على ان ينعقد المؤتمر الرابع لشباب النهضة بالجامعة أيام 17/18/19 جانفي 2020 موصيا بان تكون هذه المناسبة محطة للوقوف على أوضاع الشباب الجامعي والجامعة التونسية عموما وتقديم التصورات والمقترحات الكفيلة بفتح الافاق والثقة في المستقبل.