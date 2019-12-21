برشلونة ينهي 2019 على قمة البطولة الإسبانية بعد تألق ثلاثي الهجوم أمام ألافيس



هز ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان الشباك في فوز مقنع لبرشلونة 4-1 على ألافيس اليوم السبت ليصلوا معا إلى 30 هدفا هذا الموسم ويؤكدوا وجود الفريق القطالوني على قمة بطولة إسبانيا لكرة القدم في نهاية 2019.

ومنح جريزمان التقدم لبرشلونة في الدقيقة 14 بتسديدة من أول لمسة في الزاوية السفلى للمرمى بعد تمريرة من سواريز كما صنع مهاجم أوروجواي الهدف الثاني لأرتورو فيدال في أداء مسيطر تماما من الفريق القطالوني في الشوط الأول.

وقلص بيري بونس لاعب وسط ألافيس الفارق في الدقيقة 56 بضربة رأس مما أصاب أصحاب الأرض بالذعر لفترة وجيزة وكان محظوظا في عدم استقبال هدف التعادل.

لكن ميسي أعاد الهدوء لبرشلونة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليستعيد تفوق أصحاب الأرض بفارق هدفين في الدقيقة 69 وهز سواريز الشباك أخيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 39 نقطة من 18 مباراة متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد الذي يستضيف أتليتيك بيلباو غدا الأحد.

ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه ريال مايوركا.

وبعد أن كان الطرف الأقل خلال التعادل بدون أهداف مع ريال مدريد يوم الأربعاء، كان برشلونة تحت ضغط ليس فقط من أجل الفوز على ألافيس بل أيضا لتقديم أداء هجومي قوي.

وأظهر برشلونة نية واضحة على فعل ذلك، وأطلق فيدال التسديدة التحذيرية الأولى بطريقة بهلوانية تصدى لها الحارس فرناندو باتشيكو ووضع ميسي الكرة في الشباك لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وأشرك المدرب إرنستو بالبيردي لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بعد غيابه عن لقاء ريال مدريد بسبب المرض كما أشرك الشاب كارلس ألينيا وأبقى إيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج بين البدلاء.

وساعدت التغييرات برشلونة على الاستحواذ على الكرة مع تركيز منافسه على الدفاع وهي خطة انهارت تماما بمجرد أن هز جريزمان الشباك.

وأظهر ألافيس طموحا أكبر في الشوط الثاني وبعد أن قلص له بونس الفارق، بدا دفاع برشلونة معرضا للاختراق وفقد الحارس مارك-أندريه تير شتيجن الكرة خارج منطقة الجزاء لكنه نجح في إبعاد تسديدة أليكس فيدال بقدمه.

لكن ميسي نجح بعدها في إخراج برشلونة من المأزق محرزا هدفه 50 هذا العام مع ناديه ومنتخب بلاده، بينما رفع هدف سواريز من علامة الجزاء حصيلة ثلاثي الفريق القطالوني الهجومي إلى 30 هدفا هذا الموسم، وهو ما يزيد على رصيد 18 فريقا آخر في البطولة.