تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتسم الطقس ، الاثنين ، بهبوب رياح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س بالشمال والوسط و تصل محليا إلى 110 كلم/س في شكل هبات بالسواحل الشمالية و المرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 50 كلم/س بالجنوب.

ويكون طقس أحيانا كثيف السحب مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال وظهور سحب عابرة بالوسط والجنوب في حين يكون البحر شديد الهيجان بالشمال وبالسواحل الشرقية وشديد الاضطراب فهائجا بخليج قابس.

وتتجه درجات الحرارة نحو انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية وتصل محليا إلى 23 درجة بالجنوب.

ويكون البحر ، غدا الثلاثاء ، هائجا بالشمال وبالسواحل الشرقية وشديد الاضطراب بخليج قابس في حين تغشى السماء سحب عابرة على كامل البلاد.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.