عاجل/وجد رأسها داخل كيس بلاستيكي موصول بقارورة غاز: العثور على طالبة جثّة هامدة في منزل صديقتها

تم أمس الأحد 22 ديسمبر 2019، العثور على جثة طالبة تدرس في السنة الرابعة بكلية الطب بصفاقس في منزل تؤجره صديقتها.

هذا وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في تصريح للجوهرة “اف ام” أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تلقى إشعارا بالعثور على فتاة متوفاة داخل منزل بأحد الأحياء في مدينة صفاقس وبتنقله إلى المنزل المذكور وتولى إجراء المعاينات اللازمة، تبين أن الهالكة طالبة بالسنة الرابعة بكلية الطب و كانت مقيمة بمبيت خاص بصفاقس لكنها غادرت المبيت لتقطن بمنزل تسوغته صديقتها بهدف المراجعة للامتحانات قبل أن ينقطع بها الإتصال حيث حاول والدها الإتصال بها هاتفيا في عدة مناسبات دون جدوى.

وأضاف التركي أن والد الفتاة المتوفاة اتصل بصديقتها التي رافقته إلى المنزل المذكور حيث تم العثور عليها جثة هامدة وقد تم تغطية رأسها بكيس بلاستيكي بالكامل موصولة إلى قارورة غاز بأنبوب بلاستيكي.

وقد أذن قاضي التحقيق بإحالة الجثة إلى قسم الطب الشرعي لتشريحها و تحديد ساعة الوفاة و أسبابها كما تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل القتل العمد .