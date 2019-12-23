الديوانة تحجز 336 قرض “سوبتاكس” بميناء حلق الوادي..

أحبطت مصلحة تفتيش المسافرين التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي صباح أمس الأحد 22 ديسمبر 2019، محاولة تهريب 336 قرص من مخدر السوبيتاكس تم ضبطها مخفية داخل علب قهوة بحوزة مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء بلارمو الإيطالي.

وقالت الديوانة التونسية في بلاغ لها، إنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيقات.

وأوضحت أنه بهذه العملية، تصبح كميات المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي إلى حدود هذا اليوم من سنة 2019: 13496 قرص من “subutex” و82918 قرص من “extazy” و53371غ من القنب الهندي و5220غ من الكوكايين و403غ من الماريخوانا.