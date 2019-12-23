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بعد أن قتلا طفلهما و ألقياه في بالوعة/ هذا ما جاء في اعترافات الأم

2019/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنّ الأم اعترفت منذ قليل أنها قامت بقتل الرضيع الذي لا يتجاوز السبعة أشهر، بعد أن تظاهرت يوم السبت الماضي أنّه تم اختطافه من المنزل.

وأوضح الجبابلي أنّ التحقيق متواصل مع الزوجين وتمت إحالة الملفّ على القضاء بعد توجيه تهمة “القتل العمد مع سابقية الإضمار” وفق موزاييك أف أم.

ويذكر أن زوجين قد قدّما بلاغا مفاده اختطاف رضيعهما في منطقة شباو من ولاية منوبة قبل أن يتم العثور عليه وقد فارق الحياة داخل إحدى بالوعات تصريف المياه المستعملة في وسط المنزل ويحمل آثار خنق على مستوى الرقبة.

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