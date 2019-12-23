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رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية

2019/12/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، “لتدارس الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية”.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن هذا الإجتماع يلتئم “على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولمّ الشمل بين أبناء الوطن الواحد.”

كما جاء في البلاغ أن هذا “التفويض يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح”.

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