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هشام العجبوني: “الحبيب الجملي غير أهل لتولي منصب رئيس حكومة”..

2019/12/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

فيما يتعلق بتعثر مسار تشكيل الحكومة مجددا اكد هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي أنّ هنأك ازمة ثقة منذ البداية بين التيار والنهضة وكانوا ضد فكرة التواجد ضمن “منظومة إعادة الفشل” الذي تعيشه تونس منذ 8 سنوات.

واشار العجبوني  في تصريح لموزاييك انه بتقدم مفاوضات تشكيل الحكومة ايقن التيار أن نفس الممارسات والمناورات متواصلة.

وقال العجبوني “مناورات النهضة لم تتوقف فان تختار الحبيب الجملي الذي نكنّ له الإحترام لكنه غير أهل لتولي أهم منصب تنفيذي في البلاد، يطرح الكثير من التساؤلات خاصّة أنه لا يمتلك أيّ كفاءة استثنائية أو علاقات دولية وداخلية ما يؤكد أنها ستحكم من وراء الستار”.

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