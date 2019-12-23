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رئيس الجمهورية يزور مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة

2019/12/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، زيارة إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، أشرف خلالها على الجلسة العامة لمديري أقاليم الحرس والشرطة، والمديرين العامين للحرس والمديرين المركزيين، وذلك بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي.

وتطرق اللقاء، إلى حسن الإعداد لتأمين نهاية السنة الإدارية، والمحطات القادمة خلال شهر جانفي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر لكل الأسلاك الأمنية، مشيدا بمجهوداتها الكبيرة، وعزمها على المضي قدما في مواجهة كل التحديات، مؤكدا دعمه المعنوي والمادي لها.

وجدد بالمناسبة، التأكيد على استمرارية الدولة بكل مرافقها العمومية بقطع النظر عن الأوضاع السياسية، والعزم على تحقيق إرادة الشعب ومواصلة العمل، بناء على نفس المبادئ وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين والمواطنات.

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