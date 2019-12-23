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رسميا/الحبيب الجملي يعلن عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب..

2019/12/23 الأولى, سياسة, هاجر كريمي

أعلن المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الضيافة بقرطاج أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب.

وبين الجملي، أن المقاييس التي سيعتمدها في تشكيل حكومته القادمة تتمثل في الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والاستقلالية عن كافة الأحزاب والقدرة على التسيير، معتبرا أن الوضع لم يعد يحتمل لاسيما مع ما تعيشه البلاد من وضع صعب على المستويين الاقتصادي والمالي بالاضافة إلى الوضع الاجتماعي المتردي.

وشدد الجملي على ان قراره ياتي على اثر ما وصفه بتشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال”، حسب قوله.

ويذكر ان المهلة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة شهدت تعثرا مجددا وعادت للمربع الذي انطلقت منه بعد أن أعلن كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس عدم مشاركتهم في الحكومة والانسحاب من المشاورات.

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