رئيس الدولة يجتمع بقيادات حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس

اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بكل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، وذلك للتباحث حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس سعيد على ضرورة الاعتماد على مقاربة وطنية لمعالجة الوضع الذي تعيشه تونس اليوم. وتم التركيز خلال اللقاء على أن انتظارات التونسيين والتونسيات هي اقتصادية واجتماعية بالأساس.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بأن له دورا جامعا، ودعا مختلف القوى السياسية إلى الاجتماع على كلمة سواء للإسراع بتشكيل الحكومة، معربا عن يقينه بأن الأمل يظل قائما في القدرة على تجاوز هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

يُذكر أن ثلاثة أحزاب سياسية كانت أكّدت أمس الأحد أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس.