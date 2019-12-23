الطيب البكوش:رقمنة التحويلات المالية ضرورة اقتصادية ومالية لتحقيق اندماج أفضل بين بلدان المغرب العربي

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب بكوش على هامش المنتدى المصرفي المغاربي،الذي انعقد يوم 20 ديسمبر الجاري أن رقمنة التحويلات المالية يمثل اليوم، ضرورة اقتصادية ومالية لتحقيق اندماج أفضل بين بلدان المغرب العربي خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم.

وشدد البكوش في تصريح لـ”المصدر” على ضرورة تطوير المعاملات المالية والبنكية في منطقة المغرب الكبير.

نوه الى اهمية الرقمنة في تقليص كلفة المعاملات سواء على المستوى المالي او الزمني وربح الوقت والجهد وفق تعبيره.

وقال البكوش في السياق ذاته “نحن نعول على البنوك كمصدر تمويل يمكنها ان تساهم مع مصادر تمويل اخرى في انجاح الرقمنة من خلال توفير الارضية والبنية الاساسية الضرورية لتصبح المعاملات المالية اسهل واسرع وكلفتها اقل للمساهمة في مزيد الاندماج المالي على المستوى المغاربي والتقدم اكثر فاكثر في هذا المجال حسب تعبيره.