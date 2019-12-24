أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع كافاني

بات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الاسباني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وأوردت الأخيرة أن الانتقال قد يحصل في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتفاق سيكون مبدئيا لمدة موسمين ونصف موسم، إلا أنه لا يزال موضع نقاش.

وارتبط اسم كافاني (32 عاما)، الهداف التاريخي لسان جرمان، بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعدما أبعده المدرب الألماني، توماس توخل، عن التشكيلة الأساسية لبطل فرنسا.

وانضم كافاني إلى النادي الباريسي في 2013، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. كما ذكرت أن المهاجم توصل الى اتفاق مع النادي الإسباني المتوج بلقب البطولة المحلية عام 2014، وأن ناديه الحالي منفتح على فكرة السماح لكافاني بالرحيل هذا الشتاء. وتفتتح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية مطلع يناير القادم.