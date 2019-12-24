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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2019/12/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تغشى السماء ، الثلاثاء ، سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة على الشمال في حين تتراوح درحات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالشمال و الوسط و تصل محليا إلى 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر هائجا بالشمال وبالسواحل الشرقية وشديد الاضطراب بخليج قابس.

وتتجه درجات الحرارة ، غدا الاربعاء ، نحو ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 19 و 24 درجة وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية في حين تكون السحب عابرة على كامل البلاد.

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلا ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبالسواحل الشرقية ومضطربا بخليج قابس.

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