سددت لها عدة طعنات: القبض على فتاة من أجل محاولة قتل قريبتها..

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه إثر تعرّض امرأة بجهة بوحجلة من ولاية القيروان إلى عدّة طعنات بأماكن مختلفة من جسدها بواسطة آلة حادّة “سكّين ونقلها إلى إحدى المستشفيات بالجهة

وبإيلاء الموضوع العناية اللاّزمة، تمكّنت دوريّة تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبيّة يوم 23 ديسمبر 2019 من القبض على فتاة كانت بصدد محاولة التّخفّي من الدّوريّة الأمنيّة المذكورة ويداها تحملان آثار دماء .

بالتّحرّي معها، اعترفت بإعتدائها على قريبتها بواسطة “سكّين” بعد أن تحوّلت إلى منزلها، وقد تمّ حجز أداة الجريمة بحوزتها.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بها واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها.