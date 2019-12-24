نائب عن الحزب الدستوري الحر يستقيل من البرلمان.. وهذا هو السبب

نقابة السلك الدبلوماسي تدخل في اعتصام مفتوح صلب الوزارة .. وهذه التفاصيل

عاجل/جريمة قتل “رضيع شباو” تبوح بأسرارها: لهذا السبب قتلت الأم ابنها..

سددت لها عدة طعنات: القبض على فتاة من أجل محاولة قتل قريبتها..

نقابة السلك الدبلوماسي تدخل في اعتصام مفتوح صلب الوزارة .. وهذه التفاصيل

2019/12/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّرت نقابة السلك الدبلوماسي الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بالبهو الرئيسي للوزارة إلى حين الاستجابة لمطالبهم .

وتطالب النقابة بإمضاء النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي في صيغته النهائيّة كما دعت الإدارة إلى التراجع الفوري عن إقصاء كتبة الشؤون الخارجيّة من الترفيع في عدد البقاع المعروضة للتناظر بعنوان سنة 2019 واحترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الرتب.

وأشارت النقابة إلى وجود تعطيل ممنهج للمسارات المهنية للدبلوماسيين صلب الوزارة، معتبرة أنّ ما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة في إصدار النظام الأساسي منذ أكثر من 9 سنوات والإصرار على مواصلة سياسة التهميش والإقصاء ضاعف حالة الاحتقان السائدة بالوزارة”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn