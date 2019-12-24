نقابة السلك الدبلوماسي تدخل في اعتصام مفتوح صلب الوزارة .. وهذه التفاصيل

قرّرت نقابة السلك الدبلوماسي الدخول في اعتصام مفتوح انطلاقا من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بالبهو الرئيسي للوزارة إلى حين الاستجابة لمطالبهم .

وتطالب النقابة بإمضاء النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي في صيغته النهائيّة كما دعت الإدارة إلى التراجع الفوري عن إقصاء كتبة الشؤون الخارجيّة من الترفيع في عدد البقاع المعروضة للتناظر بعنوان سنة 2019 واحترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الرتب.

وأشارت النقابة إلى وجود تعطيل ممنهج للمسارات المهنية للدبلوماسيين صلب الوزارة، معتبرة أنّ ما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة في إصدار النظام الأساسي منذ أكثر من 9 سنوات والإصرار على مواصلة سياسة التهميش والإقصاء ضاعف حالة الاحتقان السائدة بالوزارة”.