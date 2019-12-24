عاجل/جريمة قتل “رضيع شباو” تبوح بأسرارها: لهذا السبب قتلت الأم ابنها..

في متابعة لاخر مستجدات التحقيق في جريمة قتل أم لابنها الرضيع بمنطقة شباو من ولاية منوبة كشف مصدر امني ان الجانية من مواليد العام 1983 لديها 3 أبناء ولم تكن ترغب في طفل رابع بسبب سوء وضعيتها الاجتماعية.

واضاف المصدر ذاته في تصريح لموزاييك انه عند حملها به طلبت من زوجها التخلص منه لكنه رفض رغم الحاحها، وكشفت في اعترافاتها لوحدات الحرس الوطنى أن زوجها اتهمها بعد ولادة الطفل بأنه ليس ابنه نظرا لالحاحها في وقت سابق على اجهاضه ونظرا لعدم وجود شبه بينهما .

ووفق المعطيات الأولية فان القاتلة اعترفت بأنها خنقت رضيعها حتى الموت للتخلص منه ثم قامت برميه داخل بالوعة المنزل دون أن يشارك زوجها في الجريمة في أي مرحلة من المراحل، وحسب مصدر أمني فقد تم اجراء تحليل جيني لمعرفة مدى صحة شكوك الزوج .