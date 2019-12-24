المندوبية العامة للتنمية الجهوية توقع غدا الاربعاء 9 اتفاقيات مع مؤسسات عمومية في اطار برنامج التنمية المندمجة

أعلنت وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ، ان المندوبية العامة للتنمية الجهوية ستوقع ، غدا الاربعاء ،9 إتفاقيات تعاون ، مع 10 مؤسسات عمومية (بنوك ووكالات) في إطار برنامج التنمية المندمجة.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ، ان الاتفاقيات تهدف الى تعزيز المرافقة والإحاطة بالباعثين واحكام إختيار مجالات التكوين وإعداد الملفات المعروضة على التمويل وتكثيف جهود الترويج لمنشآت البنية الأساسية المنجزة .

وستوقع المندوبية العامة للتنمية الجهوية ، وفق البلاغ، ملحق اتفاقية مع البنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وملاحق اتفاقيات مع كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والديوان الوطني للصناعات التقليدية و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

وسيجري ، خلال حفل التوقيع الذي سيحضره مسؤولون حكوميون ، كذلك ، امضاء اتفاقيات جديدة مع كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية و وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وديوان تربية الماشية و توفير المرعى.

وكانت جميع الولايات (24 ولاية ) وقعت ، خلال شهرأفريل 209 ، عقود برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث) باعتمادات بلغت 1000 مليون دينار في ظل خطط لتوفير 34 الف موطن شغل.