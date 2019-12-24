الجملي: “لم أستشر النهضة قبل اتخاذ قراري بتكوين حكومة كفاءات وطنية.. ولا علم لسعيد بحكومة الرئيس”  

رسميا/الحبيب الجملي يعلن عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب..

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عاجل/نشرة متابعة للوضع الجوي..

2019/12/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح اليوم وهذا لا يعني الاستقرار.. إذ تتواصل قوية قرب السواحل وبالمرتفعات بسرعة تتراوح بين 40 و60 كلم/س كما تصل هباتها مؤقتا إلى 80 كلم/س..

وحسب نشرة متابعة للرصد الجوي فان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال وبخليج الحمامات ، شديد الاضطراب بخليج قابس..

ولا تغيير في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتراوح القصوى بين 18 و22 درجة عموما وتكون في حدود 14 بالمرتفعات..

ومن المنتظر ان تكون السماء مغشاة ببعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بولايات الشمال..
يومكم سعيد..

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