جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي يرفض إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الى فتح تحقيق فوري في رحلة الباخرة “تانيت” اضافة الى “روسيا اليوم” تنظم سبر اراء لاختيار الشخصية العربية الابرز للعام 2019 .

وجاء في موقع اذاعة ” شمس اف ام ” ان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ، اعتبر ان المطالبة بإلحاق الشرطة

العدلية بوزارة العدل ضربا للمؤسسة الأمنية ومحاولة لتفريغها من مؤسساتها ويُخفي نية غير بريئة.

واضاف الجربوعي في تصريح للاذاعة ، إن هذا الطلب لا يُمثل أولوية للتونسيين وفق تعبيره .

وذكر الموقع ، ان حزب التيار الديمقراطي كان قد اشترط في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل وإلحاق الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة بوزارة الإصلاح الإداري.

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” الى مداخلة الاستاذة إلهام بربورة المكلفة بمهمة بديوان وزير التربية ، اكدت فيها أنه لن يكون هناك مادة إسمها التربية على الصحة الجنسية كما يروج لذلك .

وأوضحت المسؤولة في برنامج “صباح الورد ” ، على امواج الاذاعة ، أن الأمر يتعلق بمجموعة من المهارات والكفايات الحياتية والتي ستكون حسب البرنامج والفئة العمرية وحسب طبيعة المادة .

و أضافت أن بعض المواد ستسمح بإدراج مسألة الحفاظ على حرمة الجسد وسيكون الأمر متعلقا بكل المواد دون استثناء وستكون مدسوسة في كل المواد حسب السياق ، مضيفة ان التربية على الصحة الجنسية هي مهارة الرفض وتعني تدريب الطفل على رفض كل ما يمكن أن يطلبه منه شخص غريب حفاظا على حرمة جسده .

واوردت بعض المواقع ، بيانا للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي دعت فيه وزير النقل إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات رحلة “تانيت” القادمة من جنوة والتي أطلق عليها المسافرون “رحلة الرعب”

واضافت الجمعية في ذات البيان ، ان ربان الباخرة خيّر المجازفة بأرواح المسافرين وأبحر من ميناء جنوة رغم قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية ورغم التنبيه على جميع ربان السفن بعدم مغادرة الميناء حفاظا على سلامة الأرواح والمعدات ، مطالبة وزير النقل بحماية المسافرين من خلال تعزيز اجراءات السلامة حسب النظام الدولي للملاحة.

ونشر موقع ” نسمة نيوز ” ان ” روسيا اليوم ” تنظم سبرا لإختيار الشخصية العربية الأبرز للعام 2019 واختارت للتصويت كل من الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وولي عهد السعودية محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد

ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ووالملك الأردني عبد الله الثاني.

واضاف ان الرئيس السوري بشار الأسد يتقدم بـ 29 .5 بالمائة، يليه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ 23.5 بالمائة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثالثا بنسبة 20.6 بالمائة.

وافاد نفس الموقع ، بان معلمة اختارت شرح الدرس لتلاميذتها بطريقة مختلفة ليستوعبوه، حيث قررت تقديم الدرس من خلال ارتداء زي كامل يظهر تخطيطا كاملا ومفصلا لجسم الإنسان في جميع مكوناته.

واضاف ان هذه المعلمة البالغة من العمر 43 عامًا، تبحث باستمرار عن أفكار لجعل الدروس أكثر إثارة للاهتمام وتدرس تلاميذا تتراوح أعمارهم بين 8 و 9 سنوات .