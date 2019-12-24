قفصة : حملات مكثّفة تسبق رأس السنة الادارية لمراقبة محلاّت صنع وبيع المرطّبات ولحوم الدجاج الطازج

تنفّذ فرق مراقبة حفظ الصحة التابعة للادارة الفرعية للصحة البيئية في ولاية قفصة منذ أكثر من أسبوع بحملات يومية متواصلة لمراقبة محلاّت صنع وبيع المرطّبات ومحلاّت بيع لحوم الدجاج الطازج وهي حملات تتزامن مع فترة الاستعداد الاحتفال برأس السنة الادارية الجديدة , التي عادة ما تتّسم بإقبال مكثّف للمستهلكين على هذه الموادّ.

وقال كاهية مدير الصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة عمر العبدلي يوم الثلاثاء في تصريح لصحفية (وات) إنّ فرق مراقبة حفظ الصحّة قامت في الايام القليلة الماضية بحوالي 300 زيارة تفقد صحّي ميدانية شملت كل معتمديات الولاية وأسفرت عن رفع 53 مخالفة صحية تتوزّع بين 49 تنابيه كتابية و تحرير 4 محاضر عدلية أحيلت على محاكم الجهة.

وأوضح في هذا السّياق أن أغلب هذه المخالفات تتعلّق بموادّ غذائية معروضة للبيع غير مطابقة للقواعد والقوانين الجاري بها العمل وبمواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلوحية مضيفا أنّ مخالفات أخرى سجلها أعوان مراقبة حفظ الصحّة وتهم طريقة حفظ مواد غذائية في عديد المحلاّت بالاضافة إلى إخلالات بعدم توفّر شروط النظافة وحفظ الصحّة بمحلاّت أخرى.

كما أسفرت هذه الحملات حسب نفس المسؤول عن رفع 133 عيّنة من موادّ أوّلية مخصّصة لصنع المرطابات ومن لحوم الدجاج , بغرض تحليلها بالمخبر الجهوي لحفظ الصحّة بقفصة . وقامت فرق مراقبة حفظ الصحّة في نفس الفترة كذلك بحجز كمّيات من المواد الغذائية وعدد من قطع المرطبات.

ولفت عمر العبدلي إلى أنّ عمل فرق مراقبة حفظ الصحّة على الميدان يكتسي جانبين يهمّ الأوّل جانبا تحسيسيا موجّها لأصحاب المحلاّت من خلال توعيتهم بأهمية توفير شروط الصحّة وموجّه أيضا للمستهلكين بحثّهم على ممارسة حقّهم في إختيار المحلات النظيفة والمواد الغذائية السليمة وفي إعلام هياكل المراقبة بالاخلالات التي قد يلحظونها.

أمّا الجانب الثاني فيهمّ الرقابة والرّدع من خلال اتخاذ الاجراءات الرقابية والردعية التي يتيحها القانون ضدّ مرتكبي الإخلالات والمخالفات. وتضمّ فرق مراقبة حفظ الصحّة التي تقوم هذه الفترة بحملات ميدانية للتفقّد الصحّي 24 مراقبا صحّيا موزّعين على كلّ معتمديات الولاية.