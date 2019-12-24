القصرين : عدد من شباب معتمدية حي الزهور يحتجون للمطالبة بحقهم في موطن شغل قار يحفظ كرامتهم

نفّذ اليوم الثلاثاء ، عدد من شباب معتمدية حي الزهور في القصرين المدينة وقفة احتجاجية بمفترق الحي المذكور رفعوا خلالها شعارات تطالب بحقهم في مورد رزق قار يحفظ كرامتهم في ظل ظروفهم الإجتماعية والمعيشية الصعبة وأخرى منددة بسياسة اللامبالاة المنتهجة من كافة الحكومات المتعاقبة منذ سنوات ما بعد الثورة تجاه جهة القصرين رغم تضحيات أبنائها ودورهم الكبير في هذه الثورة، حسب تعبيرهم، مهدّدين بالتصعيد في تحركاتهم الإحتجاجية في صورة لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم وتوفير موطن شغل قار لهم .

وذكر منير خضراوي أحد المحتجين في تصريح إعلامي أن شباب القصرين دفع دمه في سبيل الشغل والحرية والكرامة الوطنية غير أنه لم يجني سوى مزيدا من الفقر والتهميش والحرمان ، مؤكدا أن ولاية القصرين المنسية ستبقى في حداد ولن تحتفل بعيد الثورة الى حين تحقيق المطالب التي قامت من أجلها هذه الثورة وفي مقدمتها الشغل وفق قوله.

ومن جهته أكد المحتج عماد الدين علاقي أن شباب حي الزهور وكل مناطق الجهة يعيش الفقر والخصاصة منذ سنوات بسبب شبح البطالة الذي إستوطن الجهة وبسبب لامبالاة المسؤولين تجاه عاصمة الشهداء حسب تعبيره ، مضيفا أنه ملّ الوعود الزائفة وذاق بها ذرعا وأصبح كل شئ قاتم في نظره وفقد الأمل، مشدّدا على ضرورة تمكينه من موطن شغل قار في أقرب وقت حتى يتمكن من العيش بكرامة .