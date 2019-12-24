القصرين: الاذن بفسخ عدد من الصفقات العمومية المتعلقة بمشاريع تهيئة مسالك ريفية بـ6 معتمديات

أصدرت، اليوم الثلاثاء، دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين، بلاغا ذكرت فيه أن والي الجهة، محمد سمشة، أذن لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بفسخ عدد من الصفقات العمومية التي تخص مشاريع تهيئة مسالك ريفية بكل من معتمديات جدليان وتالة والعيون وحاسي الفريد وفريانة وماجل بلعباس.

ويهدف هذا القرار، الى إعادة إعلان طلب العروض من جديد لتلافي التأخير الحاصل في الأشغال، وإستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة بكافة معتمديات الولاية، نظرا لتقاعس عدد من المقاولين في إتمام تهيئة هذه المسالك والتي كانت محل معاينة من طرف الوالي.

وتتمثل هذه المسالك، وفق ذات البلاغ، في مسلك الزربات إلى حدود المدرسة الغربية بجدليان الرابط بين دوار العوامرية، ومعبد تالة على مستوى مدرسة الجوى قسط عدد 3 لسنة 2016، ومسلك مدينة تالة عين والعرعار (مسلك الزعفرانة- الطريق الوطنية عدد 60 ) ومسلك بولحناش قسط 4 لسنة 2015، ومسلك الزراقية مدرسة الساهلة 2 حاسي الفريد (المسلك الرابط بين الطريق الوطنية عدد 760 النقطة الكيلومترية 60 مع 500).

وتتعلق أيضا، بمدرسة الفرش قسط 8 لسنة 2016، ومسلك إعدادية الماجل بلعباس (المدرسة الإعدادية ذراع الحمام قسط 7 لسنة 2016)، ومسلك المدرسة الإبتدائية الأمل بفريانة (مسلك الكيس ومسلك الحجرة السودة، مدرسة الحناشي قسط 6 لسنة 2014)، ومسلك وادي الداموس (مدرسة البواجر منطقة الحوالة في العيون ومسلك مدرسة البياض- بوعرعار قسط 3 لسنة 2015).