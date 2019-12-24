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عاجل/العثور على مسدس في حاوية قمامة ببنزرت..وهذه التفاصيل..

2019/12/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تعهّدت، اليوم الثلاثاء، مصالح مركز الحرس الوطني بعوسجة من معتمدية غار الملح، ولاية بنزرت، بالبحث والتحري حول العثور على مسدس قديم لا يحمل رقم تسلسلي و22 خرطوشة عيار 24 مم، ملقاة بحاوية لجمع القمامة بأحد الأحياء بمدينة عوسجة، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وأوضح المصدر ذاته، أن مواطنا يعمل في مجال جمع القوارير البلاستيكية تقدم اليوم لمصالح الحرس الوطني بعوسجة، ليبلّغ عن عثوره، بمحض الصدفة، على المسدس المذكور وكمية الخراطيش لدى نبشه للحاوية.
وقد تم حجز المسدس وكمية الخراطيش في الابان، وفتح بحث أمني للتحقيق في الواقعة والتحري بشأنها، وفق ما أكده المصدر الامني بالجهة.

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