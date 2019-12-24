ايطاليا : نادي فيورنتينا يعين “ياكيني” مدربا جديدا خلفا لمونتيلا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، امس الإثنين، تعيين جوسيبي ياكيني مدربا له خلفا لفينتشينزو مونتيلا الذي أقيل من منصبه السبت بسبب تراجع أداء الفريق. وسيخلف ياكيني البالغ من العمر 55 عاما مونتيلا، الذي أقيل بعد الخسارة الجمعة أمام روما 4-1 في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الايطالي، وتراجع الفريق إلى المركز ال 15 في الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

ودافع ياكيني عن ألوان فيورنتينا خلال مسيرته كلاعب، وخاض في صفوفه 127 مباراة بين العامين 1989 و1994. وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2002، تولى ياكيني الإشراف على أندية إيطالية عدة أبرزها سمبدوريا وباليرمو وساسوولو وأودينيزي.

ولم يشغل المدرب الجديد أي منصب منذ إقالته من مهام الإدارة التقنية لإمبولي في مارس الماضي. ومن المقرر أن يقدم فيورنتينا مدربه الجديد في 28 ديسمبرالجاري، قبل أن يعاود الفريق التمارين استعدادا لاستئناف البطولة بعد العطلة الشتوية، وذلك في الجولة الثامنة عشرة التي تنطلق في الخامس من جانفي 2020 .

وكان مونتيلا (45 عاما) قد عاد للإشراف على فيورنتينا في أفريل الماضي بعد محطة أولى بين عامي 2012 و2015، وساهم في إبقائه في دوري الاضواء، علما أن المهاجم الايطالي الدولي السابق خاض تجارب تدريبية مع كل من سمبدوريا وميلان وإشبيلية الإسباني .