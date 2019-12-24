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القصرين : صدور حكم إبتدائي بالسجن مدة سنتين في حق الشاب المشتبه في تورطه في وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي

2019/12/24 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


أصدرت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، حكما إبتدائيا بالسجن لمدة سنتين على الشاب المشتبه في تورطه في قضية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، أصيل الجهة، والذي توفي بالمستشفى الجهوي في 24 ديسمبر 2018، متأثرا بحروق بليغة بعد إضرام النار في جسده، وفق محامي المتهم، عامر الشعباني.
وذكر الشعباني، في تصريح إعلامي أنه سيقدم، يوم غد الأربعاء، مطلب لإستئناف هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الجهة، معتبرا أن هذا الحكم “مجحفا في حق منوّبه خاصة بعد توفر جملة من الأدلة القاطعة والشافية على براءته من الفعل الإجرامي المنسوب إليه”.
جدير بالذكر، أن عائلة المرحوم عبد الرزاق الزرقي كانت نفذت سلسلة من التحركات الإحتجاجية، طالبت خلالها بالكشف عن ملابسات وفاة إبنهم، الى جانب مطالبة المصالح المعنية بوزارة الداخلية بمدّ النيابة العمومية بالجهة بتسجيلات كاميرات المراقبة المرّكزة وسط مدينة القصرين، للوقوف على حيثيات الوفاة التي لا تزال غامضة إلى اليوم، وفق تقديرهم.

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