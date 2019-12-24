القصرين: إيقاف شخص بحوزته 5 قطع من مادّة القنب الهندي

تمكّنت، اليوم الثلاثاء، الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، من إلقاء القبض على شخص

تمكّنت، اليوم الثلاثاء، الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، من إلقاء القبض على شخص بحوزته 5 قطع من مادة القنب الهندي (الزطلة) بأحد أحياء مدينة سبيطلة، وفق ما أفاد به مصدر أمني بالجهة.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الوحدات الأمنية تمكّنت أيضا من إلقاء القبض على 3 أشخاص آخرين قاموا بسرقة محل صباغة (مصبغة) بمدينة سبيطلة.