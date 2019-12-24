الرابطة المحترفة 1  : فوز الترجي على مضيفه نجم المتلوي 2-1

فاز الترجي الرياضي التونسي على مضيفه نجم المتلوي (1/2) في المباراة المؤجلة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب المظيلة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

افتتح النتيجة للمتلوي هيثم المحمدي د 32 وعدل للضيوف انيس البدري د69 من ضربة جزاء .

واضاف المدافع محمد علي اليعقوبي الهدف الثاني للترجي في د90 زائد 12 .

وتوقفت المباراة التي ادارها الحكم رشدي قزقز بعض الوقت على اثر ضربة الجزاء التي تحصل عليها الرياضي فيما سجل اللقاء ايضا اقصاء حارس نجم المتلوي عبد السلام الحلاوي د90 .

ويحتل نجم المتلوي المركز الثاني عشر (صحبة حمام الانف) برصيد 9 نقاط من 12 مباراة فيما يتقدم الترجي الرياضي الى المركز الخامس ب19 نقطة من 7 مقابلات.

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد الرياضي المنستيري 25 11 7 4 0 17 5

2- النادي الإفريقي 22 11 9 1 1 17 1

3-النادي الرياضي الصفاقسي 21 11 7 0 4 14 11

– الملعب التونسي 21 12 6 3 3 14 10

5- الترجي الرياضي التونسي 19 7 6 1 0 14 3

6- الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 12 5 3 4 14 15

7- النجم الرياضي الساحلي 17 10 5 2 3 13 8

8- الهلال الرياضي الشابي 14 11 4 2 5 13 15

9- الشبيبة الرياضية القيروانية 12 12 4 0 8 11 18

10 -النادي البنزرتي 11 12 3 2 7 11 22

– المستقبل الرياضي بسليمان 11 11 3 2 6 13 15

12- ن الرياضي لحمام الأنف 9 12 2 3 7 10 20

– النجم الرياضي بالمتلوي 9 13 2 3 7 6 13

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 5 12 1 2 9 4 15