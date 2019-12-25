تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

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2019/12/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 19 و 24 درجة وتكون في حدود 16 بالمرتفعات الغربية في حين تغشى السماء سحب عابرة على كامل البلاد

وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلاد ويكون البحر هائجا فشديد الاضطراب بالشمال وبالسواحل الشرقية ومضطرب بخليج قابس.

وتغشى السماء ، غدا الخميس ، سحب عابرة بأغلب الجهات وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر متموجا في حين تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية.

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