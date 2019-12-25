فريق الدحيل القطري يتعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش

وقع فريق “الدحيل” القطري، مساء أمس الثلاثاء، مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عقد انضمامه الى الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإيطالي .

وأوضح نادي الدحيل الرياضي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن اللاعب الكرواتي، البالغ من العمر 33 عاما، يبدأ بهذا التعاقد مباشرة مسيرته في صفوف فريق الدحيل الموجود في القسم الثاني من الدوري القطري.

ويعتبر ماندزوكيتش أحد أهم المهاجمين الذين مروا على الكرة الكرواتية بل يعد ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

وكان استهل مسيرته الاحترافية عام 2004، حينما انضم لنادي مارسونيا، وبعده الى نادي “ان كي زغرب” في عام 2007، قبل أن ينتقل الى نادي “دينامو زغرب”، أحد أهم الاندية الكرواتية واكبرها، والذي استمر معه لثلاثة مواسم اختتمها في 2010، ليبدأ بعد ذلك مسيرة احترافه بالخارج في البطولة الالمانية مع نادي فولفسبورغ، قبل أن ينضم لنادي “بايرن ميونيخ” عام 2012.

وغادر ماندزوكيتش المانيا عام 2014 الى العاصمة الاسبانية مدريد، لينضم لنادي “اتلتيكو مدريد” لموسم واحد، انتقل بعدها الى إيطاليا، حيث تعاقد مع نادي يوفنتوس عام 2015 ليواصل معه مسيرة الاحتراف الخارجي لأربعة مواسم متتالية .

وسبق لماندزوكيتش ان فاز بجائزة أفضل لاعب كرواتي خلال عام 2012، تتويجا له على تألقه مع ناديي “فولفسبورغ” و”بايرن ميونيخ” الالمانيين .