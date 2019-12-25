فيديو/محمد عبو يفجرها: “لا نثق في النهضة وهي من أكثر الأحزاب التي تستحق جائزة خلق العداوات..

أكد رئيس حركة التيار الديمقراطي محمد عبو أنه لو طرح عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الدعوة التي وجهها لهم استئناف المشاروات مجددا كان ربما عاد للمشاروات احتراما لرئيس الجمهورية شريطة أن يضمن ان تنفذ النهضة ما يتم الاتفاق عليه.

وقال عبو خلال استضافته في برنامج “رونيديفو نوف ” “ليست لدينا ثقة في النهضة والتاريخ اثبت انها من اكثر الاحزاب التي تستحق جائزة خلق عدوات بين اقرب الناس لها وابعد الناس عنها” حسب قوله.

واشار الى ان تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي تدل على ان النهضة تواصل ممارساتها القديمة من خلال التفنن في ضرب الاحزاب من الداخل عبر دعوته قواعد التيار وحركة الشعب وتحيا تونس الراغبة في المشاركة في الحكومة للالتحاق بهم..