من بينهم قيس سعيد: استبيان لاختيار القائد العربي الأبرز لعام 2019..

هام/ تحديد سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون بـ5.5 دينارات..

وزيرا خارجية روسيا ومصر يناقشان الأزمة في ليبيا

حادث مرور يطيح بعصابة تنقل المخدّرات بين الجزائر وتونس

صوت الفلّاحين يسحب الثقة من النائب فيصل التبيني

2019/12/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أصدر المكتب الجهوي لحزب صوت الفلاحين بجندوبة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بيانا يندد فيه بما يقوم به فيصل التبيني من تجاوزات لا تلزم الحزب بتاتا.

ويشمل هذا التنديد حسب نص البيان “كل التصرفات اللاأخلاقية واللاقانونية لرئيس الحزب المزعوم فيصل التبيني من خلال خطاباته الشعبوية ولغته الخشبية وعدائه الدائم لزملائه النواب واعتماده لسياسة الشتم والتهريج والزيف والافتراء على مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل السلط المحلية والجهوية والمركزية والقضاة والأمن والصحافة وولاة ومعتمدين ووزراء”.

وأعلن أعضاء الحزب عن سحب ثقتهم من التبيني “لخرقة القوانين المنظمة للأحزاب والحياة السياسية وعدم امتثاله لتكوين مكتب تنفيذي ولا مجلس وطني ورفضه لإعداد مؤتمر منذ التأسيس إلى اليوم”.

وطالبوا بعقد اجتماع طارئ يتم الإعلان عنه قبل 15 يوما من انعقاده وتكوين لجنة الاعداد للمؤتمر ومدهم بالقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي له وأسماء أعضاء المكتب السياسي .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn