صوت الفلّاحين يسحب الثقة من النائب فيصل التبيني

أصدر المكتب الجهوي لحزب صوت الفلاحين بجندوبة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بيانا يندد فيه بما يقوم به فيصل التبيني من تجاوزات لا تلزم الحزب بتاتا.

ويشمل هذا التنديد حسب نص البيان “كل التصرفات اللاأخلاقية واللاقانونية لرئيس الحزب المزعوم فيصل التبيني من خلال خطاباته الشعبوية ولغته الخشبية وعدائه الدائم لزملائه النواب واعتماده لسياسة الشتم والتهريج والزيف والافتراء على مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل السلط المحلية والجهوية والمركزية والقضاة والأمن والصحافة وولاة ومعتمدين ووزراء”.

وأعلن أعضاء الحزب عن سحب ثقتهم من التبيني “لخرقة القوانين المنظمة للأحزاب والحياة السياسية وعدم امتثاله لتكوين مكتب تنفيذي ولا مجلس وطني ورفضه لإعداد مؤتمر منذ التأسيس إلى اليوم”.

وطالبوا بعقد اجتماع طارئ يتم الإعلان عنه قبل 15 يوما من انعقاده وتكوين لجنة الاعداد للمؤتمر ومدهم بالقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي له وأسماء أعضاء المكتب السياسي .