صفاقس : الكشف عن شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة والقبض على عناصرها

ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته اليوم انه تم الكشف بين تونس وصفاقس عن شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة والقبض على عناصرها اصيلي بلد مجاور

واشار البلاغ ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 22 ديسمبر الجاري بالبحث في قضية “السرقة” المتضرر فيها شخص من بلد مجاور (26 سنة) أعلم عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره 32 ألف دينار.

وبمزيد التحري مع المعني، تراجع عن أقواله واعترف بأنه إستولى على المبلغ المالي المذكور والراجع لأحد الأشخاص الناشطين معه في مجال ترويج وتهريب الأقراص المخدرة من تونس إلى بلد مجاور، فتم الاحتفاظ به بعد التنسيق مع النيابة العمومية من أجل “الإيهام بجريمة”.

واضاف البلاغ انه بتعميق التحريات وبعد مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث آخر من أجل “ترويج وتهريب مواد مخدرة”، داهمت الوحدات المذكورة مقر إقامة شريكه (32 سنة، يحمل نفس جنسية المظنون فيه) وألقت عليه القبض رفقة شخص آخر (26 سنة، يحمل نفس الجنسية) وحجزت مبلغ مالي قدره 4600 دينار وحوالي 9000 قرصا مخدّرا من مختلف الأنواع بقيمة مالية قُدّرت بحوالي 180 ألف دينار، كانت مؤمّنة بالطابق العلوي لدى مالك المنزل (59 سنة).

وبالتحري معهم، اعترفوا بنشاطهم في مجال ترويج وتهريب الأقراص المخدرة كما أذنت بالاحتفاظ بالشخصين المذكورين وبمالك المنزل ومواصلة الأبحاث وذلك بعد استشارة النيابة العمومية .