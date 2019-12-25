“ألفا فورد” تعزّز تواجدها في تونس وتفتتح وكالتها التاسعة في سوسة

أعلنت شركة ألفا فورد المورّد الرسمي لسيارات فورد بتونس عن افتتاح وكالتها الجديدة شركة 6S وهي الوكالة التاسعة للشركة والثانية في سوسة. انتظم بالمناسبة حفل استقبال بحضور السادة المنصف القليبي، المدير العام للشركة وصلاح عياد باعث المشروع وجمع من ضيوف الشركة.

صرحّ المدير العام لشركة ألفا فورد السيد المنصف القليبي بالمناسبة: “طبقا لمخطط تطوير الشركة، نفتخر بتعزيز تواجدنا في جهة الساحل التونسي من خلال الوكالة الثانية في سوسة. تواجد من شأنه ضمان مزيد من جودة خدماتنا لحرفاء القرب الذين ازدادت أهميتهم في السنوات الأخيرة. تعتز ألفا فورد بشريكها الجديد اذي يجمع بين الخبرة وإرادة تطوير العلامة في الجهة”.

تقع وكالة 6S على الطريق المحورية بحمام سوسة (المنطقة الصناعية بأكودة) المعروفة بالوجود المكثف لوكلاء السيارات ما يمكّنها من مزيد تطوير تواجد العلامة في جهة الساحل الاستراتيجية.

تمت تهيئة الوكالة المتكاملة طبقا لمعايير العلامة حيث تمتد على مساحة 1000م2 موزّعة بين مختلف المرافق الفنية والتجارية والإدارية من أجل خدمة متكاملة. إضافة إلى قاعة العرض (250م2) القادرة على تقديم كل سيارات فورد المتوفرة في السوق التونسية، تضم وكالة 6S كذلك مصلحة ما بعد البيع (600م2) وجناحا إداريا (200م2) قصد تسهيل الاستجابة لطلبات الحرفاء وتنظيم العمل ضمن مقاربة لامركزية لفائدة الوكيل المعتمد.

تصل طاقة استيعاب الوكالة إلى 15 سيارة في اليوم وتضم مغازة بيع قطع الغيار الأصلية وفضاء للخدمات السريعة وورشة صيانة الميكانيك مجهزة بأحدث التجهيزات.

بقيادة باعث يتمتع بخبرة 44 سنة في قطاع السيارات، توفّر الوكالة خبرة يؤمنها فريق متحمس وملتزم.

بحساب الوكالة الثانية في سوسة، تعدّ ألفا فورد حاليا 9 وكالات معتمدة منتشرة على كامل التراب التونسي وفقا لخطة أعمالها لسنة 2019.

